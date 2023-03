Chi è Giada Parra, la moglie di Paolo Conticini ospite a Oggi è un altro giorno

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, ospite a Oggi è un altro giorno. La coppia, inseparabile, complice e sempre più innamorata, e si sono sposati dal 2013. Ma stanno insieme praticamente da sempre, dal 1995. “Lei è la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini” ha dichiarato l’attore.

Ex modella, bellissima e da sempre accanto all’attore, Giada Parra ha sempre mantenuto un basso profilo preferendo restare un passo indietro rispetto al marito Sono molto innamorati ma al tempo stesso riservati. “Oggi è un giorno importante per te amore mio… buon compleanno”, ha scritto l’attore in occasione del compleanno di Giada.

Giada Parra grazie al suo fascino, alla sua bellezza è riuscita a calcare alcune delle passerelle più conosciute d’Italia e non solo. I due al momento non hanno figli ma in diverse interviste hanno rivelato che ci stanno pensando anche se con lavori cosi impegnati non è semplice. Nonostante spesso, proprio a causa del lavoro, sono lontani da casa il loro rapporto è più saldo che mai. Giada, la moglie di Paolo Conticini, ha avuto la possibilità di sfilare per brand famosissimi come ad esempio Gucci e i principali marchi del Bel Paese. Non ci sono notizie recenti sulle sue nuove avventure professionali.