Ghostbusters – Legacy: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 16 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Ghostbusters – Legacy, in prima visione e anche in 4K HDR dalle 21.15. Una pellicola di fantascienza del 2021 diretta da Jason Reitman. Il cast della pellicola è composto da Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd. La pellicola è il sequel diretto di Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984) e di Ghostbusters II – Acchiappafantasmi II (1989) ed è il terzo film dell’omonima serie escludendo il remake/reboot, del 2016, Ghostbusters, completamente slegato dal franchise originale. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Ghostbusters – Legacy? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Questa volta gli Acchiappafantasmi tornano in una nuova avventura che vede protagonista una piccola famiglia, formata da Callie (Carrie Coon) e dai suoi due figli, Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard). Dopo essere rimasti senza un soldo, i tre si trasferiscono a Summerville in una fattoria isolata e macabra, ereditata dopo la morte del nonno. Nella cittadina iniziano a manifestarsi strani fenomeni: piccole scosse fanno tremare la terra, ma non sono collegabili a nessun movimento sismico.

Un giorno Phoebe trova nascosto in salotto uno strano marchingegno e decide di portalo a scuola, causando l’entusiasmo del suo insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd). L’uomo le rivela che il macchinario è una copia perfetta di una trappola per fantasmi e, convinto che i sismi siano riconducibili ad attività paranormali, racconta a Phoebe di come New York, invasa negli anni ’80 dagli spiriti, sia stata messa in salvo da un team di Acchiappafantasmi. Ma la trappola non è affatto una copia e Trevor e Phoebe, seguendo le orme di un passato a loro sconosciuto fino a quel momento, si improvviseranno cacciatori di fantasmi per salvare la cittadina di Summerville dalla sua anomala attività sismica…

Ghostbusters – Legacy: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori celebri che ne prendono parte tra cui Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Bill Murray, Paul Rudd, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Bokeem Woodbine, Annie Potts, Ernie Hudson. La regia è di Jason Reitman. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Carrie Coon: Callie Spengler

Finn Wolfhard: Trevor Spengler

Mckenna Grace: Phoebe Spengler

Paul Rudd: Gary Grooberson

Logan Kim: Podcast

Celeste O’Connor: Lucky Domingo

Bokeem Woodbine: Sceriffo Domingo

Olivia Wilde: Gozer il Gozeriano

Bill Murray: Peter Venkman

Dan Aykroyd: Ray Stantz

Ernie Hudson: Winston Zeddemore

Annie Potts: Janine Melnitz

Sigourney Weaver: Dana Barrett

Trailer

Di seguito il trailer del film Ghostbusters – Legacy, in onda in prima visione su Sky Cinema.

Streaming e tv

