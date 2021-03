Ghemon, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Anche Ghemon è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021: ecco chi è il rapper, tra i protagonisti della kermesse musicale, in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1.

Biografia

Pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, Ghemon nasce ad Avellino il 1 aprile 1982. Conosciuto anche con i nomi di Ghemon Scienz e Gilmar, Ghemon si avvicina al mondo hip hop da giovanissimo quando si appassiona al graffitismo.

Influenzato dagli Articolo 31, di cui si divertiva a “smontare” le loro canzoni cambiando le parole, nel 1996 entra nel gruppo 15 barrato, salvo poi abbandonarlo per dare vita, due anni più tardi, al progetto Sangamaro insieme al suo amico Domenico (conosciuto come Domi o Domey Blanco). I due, nel 2000, pubblicano la demo Bloodstains.

Nel 2002, Ghemon si trasferisce a Roma dove si laurea in Giurisprudenza, senza però abbandonare l’attività da rapper. Terminata l’esperienza con Sangamaro, l’artista entra a far parte di Soulville, progetto musicale che coniugava lo stile soul all’hip hop.

Nel 2006, Ghemon pubblica il suo primo ep dal titolo Ufficio immaginazione, che riceve ottimi riscontri sia a livello di ascolto che di critica.

È la molla che convince Ghemon ad abbandonare il gruppo per intraprendere la carriera da solista. Nel marzo del 2007 esce il mixtape Qualcosa cambierà Mixtape, mentre pochi mesi dopo viene pubblicato il primo album del rapper, La rivincita dei buoni.

Dopo aver dato al progetto Ghemon & The Love 4tet, insieme al dj Tsura e al produttore Fid Mella, Ghemon entra nel collettivo Blue Nox. Nel 2010 pubblica il secondo ep dal titolo Embrionale.

Nel 2012, invece, esce il nuovo album, Qualcosa è cambiato – Qualcosa cambierà Vol. 2, mentre nel 2013 collabora con Neffa alla realizzazione di una versione alternativa del brano Dove sei.

Lo stesso anno pubblica il suo terzo album da solista, Orchidee, mentre nel 208 esce la sua autobiografia Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle. Nel 2019 fa il suo esordio al Festival di Sanremo, dove si classifica dodicesimo con il brano Rose viola.

Vita privata: chi è la fidanzata

La fidanzata di Ghemon si chiama Giulia Diana. Secondo quanto raccontato dall’artista, che ha anche rivelato di aver avuto una storia molto importante per lui in passato, la sua attuale fidanzata era una delle sue migliori amiche. Entrambi, però, un giorno hanno scoperto di provare dei sentimenti l’uno per l’altra e hanno iniziato la loro relazione.

Canzoni

Ghemon tornerà per la seconda volta al Festival di Sanremo 2021 con il brano Momento perfetto. Tra le sue canzoni famose, inoltre, ci sono i brani Un temporale, Rose viola, Buona stella e Inguaribile e romantico, che vede la partecipazione di Malika Ayane.

