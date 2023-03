Orietta Berti contro la madre di Antonella Fiordelisi: “Falsità e cattiverie nei miei confronti”

GFVip, Orietta Berti contro la madre di Fiordelisi: “Falsità nei miei confronti”

Orietta Berti è tornata a parlare della discussione avuta con Antonella Fiordelisi. “Devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto, non con l’arroganza”, aveva detto al gieffina durante la messa in onda del reality, su Canale 5.

A prendere le parti di Fiordelisi, sua madre, che nella lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi aveva citato anche lei quale causa del disagio affrontato dalla figlia.

Orietta Berti aveva già commentato la vicenda, spiegando che aveva solo dato ad Antonella dei consigli su come “durare” nel mondo dello spettacolo. Ora torna a farlo dai suoi canali social.

“Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza”, ha scritto Orietta Berti a corredo di un articolo di Vanity Fair che riferisce dell’accaduto e sostiene la sua posizione.

“Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti e offese come fanno tanti leoni da tastiera”, ha aggiunto.

“Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve ne l’arroganza, ne la supponenza, ne il recitare una parte che non vi appartiene… Perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso”, ha concluso.