GF Vip, la rivelazione di una ex concorrente: “Le notizie da fuori arrivano”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare. Lunedì 3 aprile su Canale 5 andrà in onda la finale e sarà decretato il vincitore.

Com’è noto i gieffini, per sei mesi, sono tagliati fuori dalla realtà. Caratteristica peculiare del reality. Eppure, come raccontato da una concorrente a Oggi, non sarebbe proprio così.

“Le notizie filtrano dentro la casa: ad esempio – ha spiegato la misteriosa eliminata -, quando uno esce perché si sente male, torna in possesso del telefonino, controlla forum e Twitter, e al rientro racconta cosa si dice fuori di noi”.

E alla domanda se a qualcuno interessino i risultati delle elezioni o se la guerra in Ucraina sia finita la risposta non è stata un secco no, ma un più equilibrato “mah”, al quale è stato aggiunta una spiegazione sincera: “Credo interessi di più il risultato del derby o chi abbia vinto Sanremo”.

Inoltre, nell’articolo del magazine che analizza i punti deboli del Grande Fratello Vip viene spiegato che è l’unico reality in cui vigono anora le regole restrittive del Covid. Ma solo per i giornalisti, che non possono accreditarsi.

Nonostante l’assenza dei paparazzi a caccia di scoop, però, le notizie escono lo stesso, soprattutto sui social, grazie ai fan più accaniti del Grande Fratello Vip. Fan che da una frase riescono a montare dei veri e propri casi. E non solo loro, anche gli ex concorrenti, una volta eliminati.

Com’è accaduto quando Dana Saber, rispondendo a una domanda che le avevano fatto su Instragram, ha svelato che alcuni vip utilizzano normalmente il telefono nella casa. “Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite”. E quindi anche il telefono.