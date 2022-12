GF Vip, scontro in diretta fra Spinalbese e Marzoli, ma il pubblico se la prende con la Fiordelisi. Ecco perché

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 19 dicembre, è stata piena di colpi di scena e qualche momento di tensione. La prima parte della puntata è stata dedicata alla storia tra Oriana Marzoi e Antonino Spinalbese.

Tra i due è esploso uno scontro in diretta, in cui la show girl ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez. Tornati in casa, Alfonso Signorini ha chiesto un parere agli altri concorrenti.

La prima a dire la sua è stata Antonella Fiordelisi, che ha scatenato diverse polemiche sui social: “Lei (Oriana Marzoli, ndr) ha esagerato, lui (Spinalbese, ndr) invece ha ceduto perché è un uomo e avrà degli ormoni… no?”, queste le parole di Antonella Fiordelisi che non sono andate giù a molti telespettatori.

Il mondo social si è rivoltato contro la Fiordelisi, in molti hanno contestato la sua dichiarazione, giudicata da diversi utenti “infelice”. “Questa ragazza a ogni puntata deve sempre rendersi imbarazzante”, ha scritto qualcuno. “Antonella ferma al Medioevo”, ha scritto qualcun’altro.

“La differenza tra Giaele De Donà e Antonella sta tutta nel commento sulla discussione tra Antonino e Oriana. La prima è sensata e sottolinea lo sbaglio di entrambi, la seconda: “Antonino è un uomo e ha gli ormoni”, ha scritto ancora un utente.