Bufera al Gf Vip, Attilio Romita contro Luca Salatino: “Ti faccio arrestare in diretta”

Gf Vip, Attilio Romita contro Luca Salatino: “Ti faccio arrestare in diretta”

Ennesima lite al Gf Vip: questa volta a scontrarsi sono stati Attilio Romita e Luca Salatino con il primo che ha addirittura minacciato il secondo di farlo “arrestare in diretta”.

Gli attriti tra i due, in realtà, vanno avanti dall’inizio del reality ma ora la situazione sembra essere arrivata a un punto di non ritorno.

Tutto ha avuto inizio con la valigia di Amaurys Perez, eliminato giovedì scorso, preparata dallo stesso ex mezzobusto del Tg1.

“Oggi Salatino mi dice: ‘Ma tu hai messo le scarpe mie nel bagaglio di Amaurys?’. Gli faccio: ‘Tu sei venuto qua, tu mi hai fatto notare che c’erano due camicie tue nello stesso armadio di Amaurys. Perché sei venuto e me lo hai detto mentre io preparavo il bagaglio’. ‘E pure le scarpe nere’. E io che ne posso sapere? Amaurys mi ha detto: ‘Questo è il mio armadio, metti dentro la roba’”, ha raccontato l’ex giornalista a George Ciupilan e Giaele de Donà.

Luca Salatino, secondo quanto raccontato sempre da Romita, avrebbe poi “cominciato a gridare: ‘Ah, oh’. Com’è lui insomma, non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa”.

Romita, poi, ha affrontato Salatino: “Te lo chiedo per i prossimi quarant’anni, io non posso subire aggressioni alla mia età”. Il giovane, quindi ha rispedito le accuse al mittente e ha affermato: “Sono venuto qua a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso, non ti ho mai riso in faccia e tu avevi questo difetto. Io ero venuto qua per chiarire, ma fa niente. Se ti va, bene, sennò non so che dirti”.

Attilio Romita, però, a quel punto è sbottato e ha minacciato Luca Salatino: “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta”.