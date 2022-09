Non le ha mandate a dire Attilio Romita, concorrente del Grande Fratello Vip, parlando della Famiglia reale inglese, all’indomani degli storici funerali di Elisabetta II. I “vipponi” hanno commentato la notizia della morte dell’anziana sovrana e delle conseguenze sulla Royal Family. Il tema è stato trattato in maniera molto critica dall’ex giornalista del Tg1, he ha chiesto ai compagni: “Come fate ad essere innamorati di questa famiglia reale?”.

Romita ha poi proseguito in maniera incalzante: “Come si può essere devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di orge”. A quel punto la regia del Gf si è vista costretta a togliere l’audio e staccare l’inquadratura, di fatto censurando Romita. Il riferimento del giornalista era al Duca di York, Andrea, coinvolto nello scandalo sessuale Epstein e al quale la Regina ha revocato il trattamento pubblico di “Altezza Reale”.

Già in queste prime ore di permanenza nella Casa, l’ex mezzobusto del Tg1 ha dimostrato di non temere la presenza delle telecamere e di parlare a cuore aperto. Poco prima infatti, mentre discuteva con De Pisis e Gnocchi, si era sbottonato sulle sue vicende professionali: “Sono andato via dal Tg1 il 26 maggio del 2013 per motivi politico-aziendali. Poi vi dirò”. La sensazione è che la regia del reality di Canale 5 dovrà prestare parecchia attenzione alle dichiarazioni del cronista.