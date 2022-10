Gf Vip, Elenoire Ferruzzi: “Io e Attilio Romita ci conoscevamo già”

C’è un nuovo mistero all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: quello che aleggia su Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita.

Nell’ultima puntata del reality, andata in onda su Canale 5 nella serata lunedì 10 ottobre, la Ferruzzi si è recata nel confessionale per le nomination dove ha fatto il nome dell’ex giornalista del Tg1 Attilio Romita: “Nomino Attilio per via di quel suono urticante che produce tutte le mattine camminando con quelle ciabatte. Non sopporto quel tallone che sbatte in quel modo. È terribile. Se gli uomini fanno lo stesso rumore quando si alzano dal letto a casa mia? No, vanno via prima. Appena si finisce di fare quello che bisogna fare, via immediatamente, vestire e via subito perché non ho voglia nemmeno di sporcare il parquet”.

Subito dopo la nomination, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Elenoire Ferruzzi: “A proposito di Attilio, noi avevamo lasciato un discorso un po’ in sospeso. Vi conoscevate già?”.

“Ci siamo conosciuti a un evento a Milano. Tra l’altro non ho mai parlato di questa cosa con lui, ma avrò modo di parlarne” ha risposto la concorrente.

Il presentatore, quindi, ha chiesto alla Ferruzzi se Romita l’avesse riconosciuta una volta entrato nella Casa: “No, per me no, io ero molto diversa e poi è successo un po’ di anni fa”.

“Ma quando gli dirai che tu eri quella signora lì, secondo te gli piglierà un colpo?” ha chiesto Signorini con la Ferruzzi che ha risposto: “Io penso proprio di sì”.