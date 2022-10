Dopo il caso Iva Zanicchi-Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, anche il Gf Vip ha il suo parolaccia gate. Non che questa edizione del reality di Canale 5 sia finora priva di polemiche e colpi di scena, anzi. Protagonisti di questa edificante pagina di televisione sono Gegia e Antonella Fiordelisi. La prima finora si è messa in mostra per alcune teorie un po’ bislacche sul caso Bellavia, che hanno portato l’Ordine degli psicologi a fare chiarezza, la seconda per gli intrallazzi sotto il plaid con il bel Edoardo Donnamaria.

Nella puntata del 10 ottobre del Gf Vip, Antonella è risultata essere la preferita del pubblico, e ha quindi potuto mandare in nomination un inquilino della casa a sua scelta, oltre ovviamente ad essere immune. Il nome è stato quello di Gegia, che non l’ha presa benissimo, per usare un eufemismo. Dopo la puntata, l’attrice ha commentato quanto successo in soggiorno con Carolina Marconi e Nikita: “Io non ho preso votazioni, mi ci ha mandato direttamente la zoc***etta”. Il video è diventato virale sui social e ora molti utenti sono sul piede di guerra per chiedere l’eliminazione di Gegia.