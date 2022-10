Chi è Attilio Romita, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Attilio Romita, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Attilio Romita nasce il 1 agosto del 1953 a Bari. Laureatosi in Giurisprudenza entra nel mondo del giornalismo televisivo nel 1995, quando sostituisce Adele Ammendola al Tg2, da poco entrata in maternità. Attilio Romita passa poi al Tg1 quando Lilli Gruber si candida al parlamento europeo. Volto storico dei Tg della Rai, il giornalista entra nella direzione del Tgr Puglia nel 2013 e negli ultimi tempi collabora con TeleNorba. Attualmente sposato con Mimma Fusco, Attilio Romita è stato sposato con Angela, con la quale ha avuto l’unica figlia Alessia. Ha conosciuto Mimma durante un evento a Milano in cui era presente anche Elenoire Ferruzzi. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.