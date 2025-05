Gerri: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 26 maggio

Questa sera, lunedì 26 maggio 2025, va in onda la quarta puntata di Gerri, la fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. La serie è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni E/O), diretta da Giuseppe Bonito. In tutto sono previste quattro puntate. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e trama

Una giovane donna, Ketty Capasso, viene trovata brutalmente assassinata in casa. I primi sospetti si concentrano sul compagno, che la picchiava da tempo e risulta ora latitante. Mentre i bambini della coppia vengono accolti in una casa-famiglia, la Polizia scopre che qualcun altro aveva più di un motivo per volersi disfare di Ketty. Nel frattempo, Gerri ha finalmente deciso di ricomporre il puzzle del proprio passato e, prendendo in mano l’indagine privata avviata da Marinetti, va alla ricerca di Tano, suo amico d’infanzia, che ne conserva da tempo una tessera fondamentale.

Gerri: cast

Nel cast troviamo grandi attori come Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen. A fianco dei due protagonisti ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Streaming e tv

Dove vedere Gerri in diretta tv e streaming? Appuntamento ogni lunedì dal 5 maggio 2025 alle ore 21.30 in onda su Rai 1. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.