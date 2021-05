Geostorm: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Geostorm, film catastrofico del 2017 diretto da Dean Devlin. Fanno parte del cast principale Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Ed Harris e Andy García. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anno 2019. In seguito alla crisi climatica globale gli Stati del mondo collaborano alla costruzione di un sistema satellitare globale in grado di modificare il clima e annullare tempeste, siccità, uragani che stanno devastando la Terra. Il sistema prende il nome di Dutch Boy, dalla storia di Hans Brinker, ed è messo a punto da oltre seicento persone, provenienti da ogni parte del mondo, affidate a Jake Lawson. Questi viene convocato a Washington, in Senato, per aver reso operativo il sistema senza autorizzazione. Il fratello Max diventa così il nuovo responsabile del Dutch Boy e, come tale, prende la dura decisione di licenziare Jake. Tre anni dopo, un corpo militare dell’ONU si trova in missione in Afghanistan ed assiste a un evento che ha dello straordinario: in mezzo al deserto si verifica una bufera di neve che ghiaccia un intero villaggio…

Geostorm: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Geostorm, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Jacob “Jake” Lawson

Jim Sturgess: Max Lawson

Abbie Cornish: Sarah Wilson

Ed Harris: Leonard Dekkom

Andy García: Presidente Andrew Palma

Richard Schiff: Thomas Cross

Alexandra Maria Lara: Ute Fassbinder

Robert Sheehan: Duncan Taylor

Daniel Wu: Cheng Long

Eugenio Derbez: Al Hernandez

Zazie Beetz: Dana

Adepero Oduye: Eni Adisa

Amr Waked: Ray Dussette

Streaming e tv

Dove vedere Geostorm in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.