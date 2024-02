Perché Geolier si chiama così: il motivo e il significato del nome del cantante a Sanremo 2024

Perché Geolier si chiama così? Qual è il significato del nome del cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Geolier è il nome d’arte di Emanuele Palumbo, un ragazzo normalissimo di Napoli. Ma da dove arriva il suo particolare nome d’arte? Si tratta di una parola francese che significa “secondino”, ovvero guardia carceraria. La storia del rapper però non ha nulla a che fare con il carcere. A Napoli, infatti, il secondino è un abitante di Secondigliano, il quartiere in cui Emanuele è nato e cresciuto, anche a livello musicale.

La scelta del nome è quindi un modo per ricordare a tutti le sue radici, per testimoniare che da un quartiere non sempre facile possono nascere anche cose belle e spiccare il volo. Geolier ce l’ha fatta e da Napoli è arrivato nell’olimpo dei grandi della musica rap collezionando collaborazioni con grandi artisti di quella sfera come Marracash, Sfera Ebbasta e Gemitaiz. Ma non solo. Anche il pop si è legato con il suo modo di fare musica: Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Lazza e Rocco Hunt. Ora la grande avventura al Festival di Sanremo 2024 dove gareggerà con il brano “I p’ me, tu p’ te”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Geolier si chiama così e il significato del suo nome d’arte, ma dove vedere lui e il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.