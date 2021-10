Genitori quasi perfetti: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Genitori quasi perfetti, film italiano del 2019, diretto da Laura Chiossone. Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale Palloncini di Gabriele Scotti e Gianna Coletti ed è stato distribuito nella sale dal 29 agosto 2019. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il compleanno di Filippo, il figlio di Simona, è alle porte e la donna decide di onorarlo con una piccola festa in casa. All’evento partecipano alcuni compagni di scuola, in compagnia dei loro genitori. Sarà un’occasione per i genitori per fare i conti con tristi luoghi comuni del vivere italiano, pregiudizi sui costumi, crisi personali e di coppia; oltre alla difficile gestione dell’essere e fare i genitori: una continua giostra tra l’annullamento della propria personalità e la consapevolezza di possedere anche una propria identità da gestire e una vita da vivere.

Genitori quasi perfetti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Genitori quasi perfetti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Foglietta: Simona Riva

Paolo Calabresi: Aldo Luini

Lucia Mascino: Ilaria Luini

Marina Rocco: Sabrina

Elena Radonicich: Giorgia

Francesco Turbanti: Paolo Lanucci

Paolo Mazzarelli: Alessandro

Marina Occhionero: Luisa

Nicolò Costa: Filippo Riva

Streaming e tv

Dove vedere Genitori quasi perfetti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.