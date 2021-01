Chi è il Gatto, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi

Chi è Gatto, la maschera de Il cantante mascherato 2021, lo show di Rai 1? Qual è il misterioso cantante che si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono gli indizi sul Gatto? Eccoli:

Solitario, indipendente, libero ma a volte sperduto

Furbo e affascinante

Romantico, Atletico e Avventuroso

Gli piace guardare il mondo dall’alto

Occhioni Verdi

Il motto di Gatto è “amami come sono o non amarmi affatto”

È stato ferito e deluso

Ipotesi

Abbiamo visto gli indizi sul Gatto, ma quali sono le ipotesi in vista della gara? Secondo diversi rumors, il Gatto de Il cantante mascherato 2021 potrebbe essere Michele Bravi, ma non è escluso che si possa trattare di Bennato. Che ne pensate? Di chi si tratta secondo voi?

Streaming e tv

Dove vedere Il cantante mascherato in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

