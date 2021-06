Gandhi: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

Gandhi è il film in onda questa sera, venerdì 25 giugno 2021, su La7 dalle 21.15. Si tratta di un film del 1982 prodotto e diretto da Richard Attenborough, che ripercorre la vita straordinaria del Mahatma, del suo pensiero e del braccio di ferro con il colonialismo britannico. La pellicola dominò agli Oscar del 1983 con la vittoria di otto statuette tra cui l’Oscar al miglior film. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Gandhi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film ripercorre gli episodi cruciali della vita di Gandhi, partendo dal tragico evento del 30 gennaio 1948, quando l’apostolo della non violenza viene brutalmente ucciso con tre colpi di pistola da un giovane fanatico indù di nome Nathuram Godse. Gandhi Mohandas Karamchand (Ben Kingsley) è un avvocato indiano di Porbandar laureatosi a Londra, partito nel 1893 per il suo apprendistato in Sud Africa. Qui, sotto l’egida dell’impero britannico, gli indiani come lui sono costretti a sopportare condizioni di vita inammissibili. A sperimentare le assurde discriminazioni razziali che affliggono il paese è Gandhi in prima persona, che inizia a battersi per il riconoscimento dei diritti dei suoi compatrioti.

Nel 1906 il risoluto avvocato inizia a diffondere il suo metodo di lotta basato sulla resistenza non violenta. Seguiranno svariate e manifestazioni non violente a cui parteciperanno in molti. Ma proprio per le posizioni prese e per il ruolo che ricopre, Gandhi subisce diverse gravi aggressioni da parte delle forze dell’ordine fino a essere ingiustamente arrestato e incarcerato.

Tornato in India nel 1914, collabora con gli inglesi durante la Prima Guerra Mondiale, ma si schiera contro di loro dopo la sanguinosa tragedia di Amritsar e inizia a proclamare le sue idee di non violenza, riscuotendo enormi consensi in gran parte del Paese e diventando l’anima del movimento di resistenza antibritannica. Gandhi viene arrestato e incarcerato diverse volte con l’accusa di sedizione, ma niente e nessuno lo dissuade dal suo obiettivo: l’indipendenza dell’India.

Gandhi: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Gandhi, ma qual è il cast di questa pellicola del 1982? Ad interpretare il Mahatma è Ben Kingsley. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ben Kingsley: Mohandas Karamchand Gandhi

Candice Bergen: Margaret Bourke-White

Edward Fox: generale Dyer

John Gielgud: Lord Irwin, 2° viceré d’India

Trevor Howard: giudice Broomfield

John Mills: Lord Chelmsford, 3° viceré d’India

Martin Sheen: Vince Walker

Ian Charleson: reverendo Charlie Andrews

Athol Fugard: generale Jan Christiaan Smuts

Günther Maria Halmer: dott. Herman Kallenbach

Saeed Jaffrey: sardar Vallabhbhai Patel

Geraldine James: Mirabehn

Alyque Padamsee: Mohammad Ali Jinnah

Amrish Puri: Kahn

Roshan Seth: paṇḍit Jawaharlal Nehru

Rohini Hattangadi: Kasturba Gandhi

Ian Bannen: agente di polizia Fields

Michael Bryant: segretario generale

John Clements: avvocato generale

Richard Griffiths: collins

Nigel Hawthorne: Kinnoch

Bernard Hepton: G.O.C.

Michael Hordern: Sir George Hodge

Shreeram Lagoo: professor Gokhale

Om Puri: Nahari

Virendra Razdan: Maulana Azad

Bernard Hill: sergente Putnam

Geoffrey Chater: avvocato del governo

Rama Kant Jha: capovillaggio

William Hoyland: aiutante maggiore

Trailer

Di seguito il trailer del film Gandhi, in onda questa sera su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Gandhi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 giugno 2021 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.