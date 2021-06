Game of Games – Gioco Loco: concorrenti ultima puntata

Questa sera, martedì 8 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta e ultima puntata di Game of Games – Gioco Loco, programma che segna il ritorno di Simona Ventura sul secondo canale Rai. Il format arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove è stato portato al successo nel 2017 da Ellen DeGeneres. All’interno dello studio, pensato come un grande luna park, ogni settimana si sfideranno sei VIP, affiancati da altrettanti NIP. Ogni episodio è composto da sei round di giochi preliminari: i quattro vincitori accedono alla semifinale, mentre il “sopravvissuto” può provare ad aggiudicarsi il montepremi della puntata. Ma quali sono i concorrenti della sesta e ultima puntata di Game of Games – Gioco Loco? Vediamoli insieme.

Concorrenti

I concorrenti della sesta e ultima puntata, in onda oggi – 8 giugno -, saranno: Alex Belli, Max Cavallari, Peppe Iodice, Juliana Moreira, Nicole Rossi e Debora Villa. Ai concorrenti l’arduo compito di scegliere con chi schierarsi per affrontare il gioco stabilito dal sorteggio. In Game of Games – Gioco Loco l’imprevisto però è sempre dietro l’angolo: mai sottovalutare, infatti, le reazioni improvvise quanto rapide che si innescano proprio nell’istante in cui uno dei due sfidanti commette un errore durante una prova. Del resto, come si è già potuto vedere, non è raro assistere a un concorrente che “vola via” o finisce in acqua.

Streaming e tv

Dove vedere la sesta e ultima puntata di Game of Games – Gioco Loco in diretta tv e live streaming? Il game show, come detto, va in onda oggi, 8 giugno 2021 alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.