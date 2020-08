Game night – Indovina chi muore stasera?: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 9 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Game night – Indovina chi muore stasera?, film del 2018 diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, dedicato a John Bernecker, stuntman deceduto nel luglio 2017. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essersi conosciuti durante una partita collettiva a Trivia in un pub, Max e Annie capiscono di amarsi e si sposano. Dopo qualche tempo, però, lo stress accumulato da Max a causa del suo complesso di inferiorità nei confronti dell’arrogante fratello Brooks arriva a compromettere la serenità della coppia e la fertilità di Max. I due, nonostante tutto, continuano a coltivare la loro passione maniacale per i giochi in società e a organizzare serate-gioco con altre coppie di loro amici, dalle quali escludono volutamente il loro vicino paranoico Gary, che di mestiere fa il poliziotto. Poi, un giorno, Brooks propone a Max, a Annie e ai loro amici di organizzare una serata-gioco nella sua lussuosa villa basata sul film Invito a cena con delitto, che preveda una detection per risolvere il mistero di un finto rapimento che avrebbe come vittima uno dei giocatori. Soltanto che una serie di assurde coincidenze trasforma la finzione in realtà…

Game night – Indovina chi muore stasera?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Game night, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Bateman: Max

Rachel McAdams: Annie

Kyle Chandler: Brooks

Billy Magnussen: Ryan

Sharon Horgan: Sarah

Lamorne Morris: Kevin

Kylie Bunbury: Michelle

Jesse Plemons: Gary Kingsbury

Michael C. Hall: il bulgaro

Danny Huston: Donald Anderton

Jeffrey Wright: agente FBI

Chelsea Peretti: Glenda

Streaming e tv

Dove vedere Game night – Indovina chi muore stasera in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 9 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

