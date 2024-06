Chi sono Gaia e Luca, la coppia di Temptation Island 2024

Gaia Vimercati e Luca Bad sono una coppia in gara a Temptation Island 2024. Ma chi sono i fidanzati che compiono il loro viaggio nei sentimenti in questa undicesima edizione del docu-reality di Canale 5? “Sono Gaia, ho 24 e vengo da Riccione. Sono fidanzata con Luca da 1 anno e 8 mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di 1 anno e 8 mesi mi ha tradito già 3 volte. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Anche lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono, si verifica tutto il contrario”, ha raccontato la ragazza.

“Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se posso essere una persona migliore in primis per lei e anche per rispetto dei sentimenti che proviamo”, ha risposto Luca. Classe 1992, Luca Bad è un rapper, mc, italiano. In breve tempo è passato dai raduni clandestini alle piazze affollate delle principali città pugliesi per poi affermarsi nei più importanti fashion club d’Italia.

Nel 2016 viene contattato a realizzare sigle e jingle per la famosa radio “m2o” ed entra tra i guest del progetto discografico “Salento Calls Italy” diventando protagonista di numerosissimi live con artisti come Boom Da Bash, Sergio Sylvestre e Sud Sound System. Il 2017 è un anno importante: diventa una delle voci della spiaggia più famosa d’Italia: il “Samsara Beach”. Nello stesso anno debutta con “Total Black”, il suo primo album in studio distribuito in tutti i negozi di musica e store digitali con all’interno featuring del calibro di Terron Fabio (Sud Sound System), Mama Marjas e Puccia (Après La Classe). Gaia Vimercati ha 24 anni e vive a Riccione. Non sappiamo quale sia il suo lavoro.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono Gaia e Luca, ma dove vedere Temptation Island 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.