Gaia Gozzi, chi è la cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia (Guastalla, 29 settembre 1997), è una cantautrice italo-brasiliana che prende parte al Festival di Sanremo 2021 in qualità di concorrente big con la sua canzone dal titolo “Cuore amaro”. Per lei si tratta dell’esordio sul palco del teatro Ariston, ma conosciamola meglio.

Biografia

Gaia, come detto ha la doppia cittadinanza (italiana e brasiliana): la mamma infatti è del Brasile, mentre il papà è italiano. Nasce a Guastalla (Reggio nell’Emilia), ma vive a Viadana (Mantova). Oltre all’italiano, parla fluentemente il portoghese. Ha raggiunto la notorietà a seguito della sua vittoria della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, conseguita dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor (dove faceva parte del team di Fedez, anche lui in gara a Sanremo 2021).

Dopo l’esperienza ad X Factor, pubblica l’EP New Dawns, contenente il singolo omonimo, certificato disco d’oro dalla FIMI, e numerose cover. Nel 2017 diventa la voce della sigla del cartone animato Miraculous con il collega Briga. Nello stesso anno apre i concerti di Giorgia dell’Oronero Tour e rilascia il singolo Fotogramas. Nel 2019 partecipa ai casting per la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La cantante arriva a scrivere e comporre diversi brani nel corso del programma che racchiude nell’album Genesi, pubblicato il 20 marzo 2020 dalla Sony Music e debutta alla quinta posizione della classifica Fimi. Il 3 aprile successivo la cantante vince l’edizione di Amici.

Il 22 maggio pubblica la riedizione dell’album in formato fisico, intitolato Nuova Genesi, portando l’album alla terza posizione della classifica Fimi, sostenuto dal singolo Chega, il quale riceve la certificazione per il disco di platino dalla Fimi. Poco dopo anche il disco Nuova Genesi ha ottenuto il disco d’oro. Il 21 agosto pubblica il secondo singolo dell’album Coco Chanel che ottiene il disco d’oro. Il 17 dicembre è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro. “Per la prima volta non parlo d’amore, ma una canzone che parla di me stessa, della mia storia. Il cuore amaro è il mio, racconta un po’ la mia testardaggine nel non mollare, in maniera sincera. È una canzone che anche a livello di arrangiamento, di mood e di produzione racconta la mia storia e ti porta un po’ nel Sud America, però in maniera fresca, in maniera odierna… nel mio modo di fare musica”.

Vita privata: chi è il fidanzato

Abbiamo visto la biografia di Gaia Gozzi, ma la cantante di Sanremo 2021 è fidanzata? La risposta è sì. Il fidanzato di Gaia si chiama Daniele Dezi, in arte Orang3, del duo di producer Frenetik&Orange, produttore musicale, bassista e autore, chitarrista fisso nei concerti di Coez. Romano, Daniele è già padre di una bimba di 7 anni, Ella, nata da una precedente relazione. Gaia e il fidanzato stanno insieme da pochi mesi e hanno circa dieci anni di differenza, ma questo non sembra essere un problema. La cantante ha condiviso la foto di un bacio nelle sue stories, scrivendo semplicemente: “Tu”.

