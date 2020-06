Elisa Isoardi, gaffe a La Prova del Cuoco

Lorena Bianchetti, conduttrice Rai di “A Sua Immagine” è stata ospite di Elisa Isoardi alla “Prova del Cuoco”. Nel corso del programma la padrona di casa è inciampata in una gaffe che ha messo in difficoltà l’ospite e ha creato un momento di imbarazzo in studio.

Durante la preparazione della ricetta “Le Polpette di Mamma Grazia” Lorena Bianchetti ha risposto ad alcune domande di Elisa Isoardi e del co-conduttore Claudio Lippi. La conduttrice ha chiesto all’ospite perché avesse scelto proprio quel piatto. E Bianchetti ha spiegato: “È un piatto che piace molto a mia figlia. E poi perché sono, in realtà, le polpettine di mamma Grazia, le abbiamo chiamate così anche con la tua squadra, ma per essere molto onesti devo dire che queste sono le polpettine di papà Mario, perché è lui che le ha inventate”.

Dopo qualche altra domanda della Isoardi alla Bianchetti viene posta quella giudicata “inopportuna”. “Come stanno i tuoi?”, chiede Isoardi. “Guarda mio papà purtroppo non c’è più da 5 anni, e purtroppo poco dopo il nostro matrimonio, è venuto a mancare” ha raccontato la Bianchetti “ma insomma ci segue da lassù”. Commossa la Bianchetti ha aggiunto: “Mi sciacquo un attimo le mani e arrivo”.

“Nella vita capitano queste cose” ha risposto Elisa Isoardi. “Un’amica non la senti da un po’ di tempo e ti spiega appunto che è venuto a mancare il papà. Possiamo parlare come se parlassimo al telefono? E mamma? Mamma come sta?”. Lorena Bianchetti replica: “Scusami, mi sono persa”.

