Chi è Gabriele Corsi, il conduttore di PrimaFestival di Sanremo 2025

Speaker radiofonico, brillante conduttore televisivo e membro del trio comico Il trio medusa, Gabriele Corsi è ormai un volto noto e apprezzato della tv, che condurrà insieme a Bianca Guaccero il PrimaFestival di Sanremo 2025, il classico appuntamento che anticipa le serate del Festival. Appuntamento dall’8 febbraio 20225 subito dopo il Tg1 delle per una decina di minuti, per scoprire le ultime notizie sul Festival, ascoltare le interviste ai cantanti e molto altro. Ma vediamo meglio chi è Gabriele Corsi, l’età, la carriera e la vita privata.

Carriera

Conduttore, showman e attore, è noto al grande pubblico soprattutto come membro del Trio Medusa, insieme a Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi. Romano classe 1971, entra all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ma viene espulso a causa di dissapori con un docente. In seguito si laurea in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza. Da sempre appassionato del mondo dello spettacolo, da ragazzo Gabriele Corsi insieme agli amici del Trio Medusa fonda una radio pirata, “Radio Medusa”, dove i tre si divertono a fare scherzi trasmettendo sulle frequenze di Radio Maria. L’esperienza porta a una multa dall’Escopost, ma getta le basi per una carriera che si rivelerà brillante.

Fa tanta gavetta in teatro, fino a debuttare in tv nel 1996 nella celebre fiction Il maresciallo Rocca con Gigi Proietti. Parallelamente, si diploma al Susan Strasberg’s Actor Studio, perfezionando le sue doti attoriali. Con il Trio Medusa si fa conoscere con il programma Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay (dal 2002) e conquista il pubblico televisivo grazie a trasmissioni come Le Iene (1999-2007), Parla con me (2009-2010) e La gaia scienza su La7.

Da ormai diversi anni Gabriele Corsi ha avviato una carriera solista da conduttore tv. Tra i suoi programmi di maggior successo figura Take Me Out – Esci con me (2016-2018) su Real Time, che lo consacra al grande pubblico, ma anche Boss in incognito e Reazione a catena su Rai 1, il quiz estivo di cui è stato a detta di molti uno dei migliori conduttori.

Dal 2019 Gabriele conduce il game show Deal With It – Stai al gioco su Nove e dal 2021 si cimenta come commentatore dell’Eurovision Song Contest, festeggiando anche la vittoria italiana dei Maneskin. Nello stesso anno è alla guida di Il contadino cerca moglie su Discovery+ e della nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo.

Gabriele Corsi: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è da anni legato alla giornalista di Repubblica Laura Pertici. Insieme hanno due figli, Margherita e Leonardo.