Questa sera, martedì 17 marzo 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Stasera Mario Giordano tornerà ad affrontare tutti i temi legati all’emergenza Coronavirus, prendendo in esame anche tutte le nuove misure del decreto del governo, il Cura Italia, il quale stanzia 25 miliardi di euro per gli ospedali e per aiutare le famiglie italiane in difficoltà a causa della pandemia. Ormai l’emergenza sta compromettendo, oltre che la normale quotidianità di tutti noi, anche il funzionamento dell’economia, italiana e mondiale. In che modo ne usciremo? E quando?

Di tutto questo, insieme ai vari ospiti in collegamento, si parlerà questa sera a Fuori dal coro.

