Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 5 marzo 2025

Questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 marzo 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Ampio spazio sarà dedicato all’aumento delle aggressioni in strada a scopo di rapina. Poi, un focus sul caso di Latina dove un’indagine sul traffico di droga ha portato alla luce una presunta vicenda di violenza sessuale: una dodicenne si sarebbe sposata con rito rom e sarebbe rimasta incinta per due volte prima di diventare mamma a soli 14 anni. A seguire, continua l’inchiesta sulla sanità italiana con un reportage nei pronto soccorso del Paese e le testimonianze di pazienti costretti ad attendere fino al 2028 per una visita medica. In conclusione, un approfondimento su chi truffa lo Stato guadagnando illegalmente dal subaffitto delle case popolari, dando vita ad un sistema di profitti illeciti che penalizza chi, invece, dovrebbe realmente beneficiare degli alloggi sociali. Non mancheranno poi tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 5 marzo 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.