Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 12 febbraio 2025

Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 12 febbraio 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato, con testimonianze e reportage, alla mancanza di sicurezza in alcuni quartieri delle città, teatro di spaccio di sostanze stupefacenti e di delinquenza, e a un approfondimento sugli episodi di violenza, sempre più frequenti, sui mezzi pubblici. A seguire, un’inchiesta realizzata ad Ancona, dove una moglie ripudiata con un divorzio islamico richiesto dal marito in Bangladesh ha vinto il ricorso alla Corte d’Appello: l’atto registrato dal Comune dovrà ora essere cancellato. E ancora, il caso del rapinatore ucciso in via Cassia a Roma da una guardia giurata; un focus sui gravi rischi per la salute derivati dalla contaminazione dei terreni da Pfas, sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate ed estremamente persistenti nell’ambiente; la storia del truffatore trasformista “tuttofare” che, fingendosi esperto in diversi settori, chiedeva pagamenti anticipati per poi sparire nel nulla. Non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 12 febbraio 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.