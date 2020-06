Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 9 giugno 2020

Questa sera, martedì 9 giugno 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro ospiti di Mario Giordano saranno Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e Carlo Calenda, alla guida di Azione. Con loro il conduttore affronterà vari argomenti riguardanti la crisi economica innescata dall’emergenza Coronavirus: ieri Vittorio Colao, alla guida di una task force da ormai settimane, ha consegnato all’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte un piano, in sei punti, per il rilancio del Paese. Ora sarà la politica, come ha osservato lo stesso ex Ceo di Vodafone, a dover decidere quale percorso di riforme intraprendere.

Ampio spazio alla recessione economica, con l’usura che sta riprendendo piede visto che tantissime realtà commerciali non riescono ad andare avanti. Un fenomeno, questo, che potrebbe avere dei risolti davvero drammatici, oltre che un tema che ha necessità di essere approfondito. A Fuori dal Coro, poi, Giordano lancerà la discussione, con i suoi ospiti, su alcuni errori e silenzi della Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Fuori dal Coro, dalle 21.25 su Rete 4.

Fuori dal coro anticipazioni: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 9 giugno 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

