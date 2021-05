Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 4 maggio 2021

Questa sera, martedì 4 maggio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 maggio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 4 maggio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, tante le inchieste, a partire da quella sulle occupazioni abusive di case private. Grazie alla trasmissione, diversi proprietari sono riusciti a rientrare in possesso delle loro abitazioni, ma il fenomeno appare molto diffuso in tutta Italia, da Catania a Bolzano, da Roma a Milano. Con nuove storie e testimonianze, si racconterà la difficoltà dei piccoli proprietari di casa che talvolta subiscono persino minacce e violenze da parte degli inquilini morosi.

Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà poi dedicato al caso Fedez e a una riflessione sulla libertà d’espressione: il cantante ha accusato la Rai di un tentativo di censura per il suo discorso in occasione del concerto del Primo Maggio, con una conseguente polemica sulla tv di stato e sul disegno di legge Zan contro l’omofobia che nei prossimi giorni sarà oggetto del voto in Senato.

E ancora, un approfondimento sulle ultime vicende riguardanti il Caso Ciro Grillo, indagato dalla procura di Tempio Pausania con l’accusa di stupro di gruppo ai danni di una giovane, e un focus sul tema della legittima difesa, tornato fortemente al centro del dibattito dopo il tragico epilogo della rapina di Cuneo, dove il gioielliere Mario Roggero ha sparato ai rapinatori uccidendo due di loro. Tra gli ospiti di Fuori dal coro di oggi, 4 maggio, ci saranno: Paolo Del Debbio, Ciccio Graziani e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 4 maggio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming