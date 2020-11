Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 24 novembre 2020

Questa sera, martedì 24 novembre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 novembre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 24 novembre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, la situazione Coronavirus in Italia, con le misure adottate dal Governo per limitare l’aumento dei contagi e le possibili riaperture in vista del Natale. Si parlerà inoltre dei vaccini in fase di sperimentazione, dell’impreparazione nella gestione dei tamponi e dei privilegi della casta.

Da non perdere l’intervista di Mario Giordano alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che commenterà la situazione politica, economica e sociale del Paese, impegnato nella lotta al Covid-19. Con il Professor Massimo Galli, Primario del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si cercherà di analizzare l’emergenza sanitaria in corso. Un particolare focus sarà poi dedicato all’evidente impreparazione che ha caratterizzato la gestione dei tamponi, delle bombole d’ossigeno e del personale sanitario.

Con il contributo di Gianluigi Paragone e del Professor Paolo Spada, Chirurgo vascolare dell’Humanitas di Milano, ci sarà a Fuori dal Coro un ampio approfondimento per fare il punto sui vari vaccini in sperimentazione, che potrebbero nei prossimi mesi costituire il nostro unico alleato contro il virus. E ancora, la trasmissione di Rete 4 torna ad accendere l’attenzione sui privilegi della Casta, che sembra non conoscere crisi, a differenza di molti cittadini italiani. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata di stasera, 24 novembre, troviamo Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Veronica Gentili e Francesco Facchinetti.

