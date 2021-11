Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 23 novembre 2021

Questa sera, martedì 23 novembre 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 novembre 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, ampio spazio sarà dedicato agli ultimi aggiornamenti sui tanti casi seguiti dal programma di occupazioni abusive di case, come ad esempio la vicenda di Olbia, dove Vito e la moglie, sessantenni disoccupati, si trovano a vivere accanto agli occupanti della loro abitazione. Oltre alla proposta di legge della trasmissione giunta in Parlamento, Mario Giordano e la sua squadra hanno mantenuto accesi i riflettori sui proprietari che chiedono aiuto e che sono spesso vittime anche di violenze da parte degli abusivi.

Nel corso della puntata, focus sul tema sanitario con un’inchiesta sui farmaci monoclonali e su altre cure che si sono rivelati validi alleati nella lotta alla malattia ma che appaiono in Italia ancora sottovalutati e poco usati. E ancora, una pagina economica con un approfondimento sulla piaga che sta colpendo molte realtà industriali acquistate da multinazionali estere che delocalizzano la produzione in Paesi con un costo del lavoro minore, creando gravi danni sia per lo sviluppo che per l’occupazione italiana. Infine, si parlerà dei fenomeni di violenza online: con alcune testimonianze esclusive di giovani, si racconterà la nuova moda che prevede la vendita tramite social di atti feroci e di vandalismo in cambio di somme di denaro.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

