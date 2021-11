Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 16 novembre 2021

Questa sera, martedì 16 novembre 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 novembre 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, si parlerà di quanto avvenuto a Olbia dove degli inquilini abusivi tengono sotto scacco i padroni di casa di una villetta bifamiliare. Verranno inoltre mostrati i filmati esclusivi dell’aggressione subita dall’inviata di Fuori dal Coro e dalla sua troupe. Con Massimo Cacciari, invece, si tratterà di Green pass e delle piazze italiane blindate dopo le restrizioni imposte dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese. L’ex sindaco di Venezia spiegherà qual è la sua posizione in merito a questa spinosa questione.

Spazio anche al tema salute e alle polemiche sul piano pandemico in Italia, con tutte le dichiarazioni di questi mesi del ministro della salute Roberto Speranza. Inoltre, un reportage esclusivo sui disastri della sanità in Calabria. Non potrà di certo mancare il cavallo di battaglia della trasmissione sui “Ladri di case”. Altro tema di cui si dibatterà in studio è quello relativo a molti politici definiti “privilegiati” che andranno in pensione a quota 70 (60 anni di età con 10 anni di contributi) e non a quota 102 come i cittadini. Infine, si parlerà di violenza sessuale; con il caso di Omar Confalonieri che aveva già subito in passato una condanna per violenze ma che era a piede libero.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 16 novembre 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.