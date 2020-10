Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 6 ottobre 2020

Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 ottobre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 13 ottobre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, la nuova ondata di contagi da coronavirus e se il governo sia davvero impreparato. Con il contributo del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri si approfondirà la condizione epidemiologica in Italia e si commenteranno le nuove regole e restrizioni introdotte dal governo per frenare l’ascesa della curva dei contagi. A seguire, sempre in diretta, il punto di vista del leader di Italia Viva Matteo Renzi, sugli argomenti di più stretta attualità politica, sociale ed economica.

Anche questa settimana, nuovi risvolti sull’inchiesta dedicata agli sprechi dell’Inps: le telecamere della trasmissione sono entrate nella sede dell’archivio per documentarne lo stato di abbandono. Tanti i documenti inediti che saranno mostrati in diretta. E ancora, spazio al ritorno dei vitalizi, stretti tra la battaglia degli ex senatori per il ripristino del privilegio e al ricorso di palazzo Madama contro la sentenza che abolisce il taglio. Infine, focus sui gravi pericoli del web e dei social a cui sono esposti molti adolescenti e minorenni, partendo dal caso della challenge Jonathan Galindo, personaggio dietro al quale si nasconderebbero malintenzionati che spingono i ragazzini a compiere atti pericolosi. Tra gli ospiti della puntata di oggi di Fuori dal coro: Iva Zanicchi, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Cruciani.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 13 ottobre 2020 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

