Questa sera, martedì 10 maggio 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 maggio 2022.

Nel giorno della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, un reportage esclusivo sui rapporti tra Italia e USA sarà al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda questa sera, ‪martedì 10 maggio, in prima serata su Rete 4.

Nel corso della serata, ampio spazio alle conseguenze economiche del conflitto tra Russia e Ucraina: in particolare, un’inchiesta sull’aumento dei profitti di alcune industrie americane operanti nel settore del gas e un viaggio nelle aziende italiane, eccellenze del Made in Italy, che si trovano a fronteggiare serie difficoltà a causa del caro energia e delle sanzioni. A seguire, un focus sulla situazione sanitaria e in particolare sulla campagna di vaccinazione giunta alla quarta dose, con un’inchiesta sui possibili sprechi di dosi dei vaccini attualmente utilizzati che, a partire da settembre, potrebbero essere sostituiti da nuovi, ricalibrati sulle varianti. Infine, una pagina sarà dedicata alla piaga delle violenze sessuali, con nuovi sviluppi e la testimonianza esclusiva di una delle vittime di Omar Confalonieri, l’agente immobiliare arrestato a novembre per aver narcotizzato una coppia e abusato della donna.

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 10 maggio 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.