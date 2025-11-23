Icona app
23 novembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 23 novembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 23 novembre 2025

Questa sera, domenica 23 novembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 novembre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, nel nuovo appuntamento con Fuori dal coro, in onda in prima serata su Rete 4, Mario Giordano darà spazio ad un’inchiesta sulle nuove frontiere, così come sembra averle aperte la sinergia fra scienza e tecnologia: dagli animali domestici clonati al tonno senza tonno, fatto di alghe, il futuro pare pieno di azzardi. A seguire, un focus sul dilagare della violenza in Italia, dove coltelli e machete sono armi sempre più diffuse, specie fra giovani e baby gang.

Si tornerà a parlare, infine, di legittima difesa, con il caso diventato emblematico di Giovanni Pedrosi, gioielliere ultra-novantenne che a Santarcangelo (Rimini) ha subito tre rapine in appena sei mesi.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 23 novembre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
