Fuori controllo: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Fuori controllo è l’avvincente thriller del 2010 diretto da Martin Campbell e interpretato da Mel Gibson, in onda questa sera, martedì 12 ottobre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola si basa sull’omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Fuori controllo? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Thomas Craven (Mel Gibson) è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma (Bojana Novaković). La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo andata a trovare durante una pausa pranzo, quando improvvisamente viene colpita da un proiettile sulla schiena. Inizialmente i sospetti sull’assassino si concentrano tutti su qualche nemico di Thomas in cerca di vendetta, ma quando nessuna delle piste seguite sfocia in qualcosa di concreto, il detective decide di prendere in mano la situazione e indagare per conto proprio, scegliendo questa volta di concentrarsi sul passato e sui segreti di Emma.

In breve tempo scoprirà che la figlia stava svolgendo un periodo di apprendistato presso la Northmoor, una grande organizzazione nel settore dello sviluppo e della ricerca: probabilmente qualcosa o qualcuno in quella azienda ha a che fare con la sua morte. Durante questa missione pericolosa, alla ricerca disperata dei colpevoli della morte della figlia, aiutato dalla migliore amica e dal fidanzato della giovane, Craven finirà col rimanere invischiato nello stesso temibile gioco in cui era finita Emma, un gioco di segreti, collusioni governative e spionaggio industriale. Lui è il solo a poter portare a galla la verità e fare giustizia.

Fuori controllo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonista è Mel Gibson, insieme a lui troviamo Ray Winstone, Danny Huston, Denis O’Hare, Shawn Roberts, Bojana Novakovic, Peter Hermann, Wayne Duvall, David Aaron Baker, Frank Grillo, Gbenga Akinnagbe, Jay O. Sanders e Caterina Scorsone. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mel Gibson: Thomas Craven

Ray Winstone: Darius Jedburgh

Danny Huston: Jack Bennett

Bojana Novaković: Emma Craven

Shawn Roberts: Burnham

David Aaron Baker: Millroy

Jay O. Sanders: Whitehouse

Denis O’Hare: Moore

Damian Young: senatore Jim Pine

Caterina Scorsone: Melissa

Frank Grillo: Agente Uno

Wayne Duvall: Capo della polizia

Gbenga Akinnagbe: detective Darcy Jones

Gabrielle Popa: Emma Craven da bambina

Gordon Peterson: sé stesso (intervistatore)

Timothy Sawyer: medico legale

Scott Winters: dottore #1

Ali Reza Farahnakian: dottore #2

Peter Hermann: Sanderman

Trailer

Di seguito il trailer italiano del film Fuori controllo, in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Fuori controllo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.