Funerali Piero Angela streaming e diretta tv: dove vedere e l’orario

Oggi, martedì 16 agosto 2022, si svolgono i funerali di Piero Angela, il grande giornalista scomparso a 93 anni. Una colonna della Rai che ha innovato il linguaggio televisivo, portando nelle case degli italiani la divulgazione scientifica. Ma dove vedere il funerale di Piero Angela in tv e in streaming? A che ora? L’orario delle esequie è fissato per le 11.15. Non saranno funerali religiosi ma laici. Rai 1 seguirà in diretta l’ultimo saluto al conduttore con uno speciale del Tg1 condotto da Giorgia Cardinaletti, in onda dalle 11.15 alle 12.30.

In tv

Come detto i funerali di Piero Angela saranno laici, non religiosi, e saranno visibili su Rai 1 dalle 11.15 con lo speciale del Tg1 condotto da Giorgia Cardinaletti. La cerimonia si terrà al Campidoglio, a Roma, dove in questi giorni, dopo la scomparsa del grande divulgatore, era stata allestita la camera ardente.

Funerali Piero Angela streaming live

Se non siete a casa potete seguire i funerali di Piero Angela in diretta streaming su Rai Play, la app gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet.

Chi era

Nato a Torino nel 1928, Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. Ha rinnovato il racconto divulgativo della Rai inaugurando la stagione documentaristica con trasmissioni dallo stile anglosassone come Quark e SuperQuark. Angela ha scritto anche diversi libri, sempre di carattere divulgativo: Nel cosmo alla ricerca della vita (1980); La macchina per pensare (1983); Oceani (1991); La sfida del secolo (2006); Perché dobbiamo fare più figli (con L. Pinna, 2008); A cosa serve la politica? (2011); Dietro le quinte della Storia. La vita quotidiana attraverso il tempo (con A. Barbero, 2012); Viaggio dentro la mente: conoscere il cervello per tenerlo in forma (2014); Tredici miliardi di anni. Il romanzo dell’universo (2015); Gli occhi della Gioconda (2016). Nel 2017 ha pubblicato il libro autobiografico Il mio lungo viaggio. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In una recente intervista rilasciata al Messaggero, Piero Angela aveva rivelato di soffrire a causa di una alterazione molto comune a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. La malattia a cui si riferisce era la discopatia, come lo stesso Angela aveva raccontato con le sue parole: “Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45”. Nonostante tutto, Piero Angela, però, aveva sottolineato di non aver modificato le sue abitudini, dato che continuava a fare le stesse identiche cose di qualche anno fa. Il noto divulgatore scientifico nel mese di novembre 2019 era stato ricoverato in ospedale, al Sant’Andrea di Roma. Per lui si era temuto il peggio, ma, per fortuna, si trattò di un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi. Era sposato da 66 anni con Margherita, e oltre ad Alberto aveva una figlia, Christine.