Piero Angela, la vita privata: moglie e figli

Scomparso a 93 anni, Piero Angela lascia un vuoto incolmabile in tutti gli italiani. Volto di punta della Rai, ancora in onda in queste settimane con il suo SuperQuark, era malato da tempo. A darne l’annuncio sui social è stato suo figlio Alberto, anche lui noto divulgatore scientifico e degno erede del padre. “Buon viaggio, papà”, ha scritto Alberto sui social.

Piero Angela aveva due figli: oltre al celebre Alberto, anche Christine, avuti dalla moglie Margherita Pastore con cui il presentatore tv era sposato da 66 anni. In un’intervista, Piero Angela aveva dichiarato: “Conobbi Margherita alla festa di un’amica: lei aveva 18 anni, io 24-25, mi misi al pianoforte e la conquistai. Era all’ultimo anno alla Scala, una ballerina con un grande avvenire, poi arrivò King Kong a sbaragliare tutto. Ci siamo sposati, abbiamo avuto subito i nostri due figli di cui siamo felicissimi”.

Per questo grande amore la moglie lasciò la propria carriera lavorativa e lo stesso Angela spiegò di non averla vissuta benissimo: “Ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera, anche se lei assicura di non avere rimpianti. Ancora oggi tra noi c’è molto affetto, molto amore”. Il divulgatore spiegò così il segreto della longevità di questo rapporto: “Il rispetto, la stima per il partner, la tolleranza, l’attenzione alla correttezza anche verbale, altrimenti i rapporti di coppia si spezzano come grissini”.

Sul suo erede televisivo, Alberto Angela, Piero aveva dichiarato: “Alberto aveva una vocazione scientifica fin dalla nascita, faceva il naturalista fin da ragazzo, ha fatto Paleontologia, ha lavorato tanti anni in Africa e gli ho detto ‘Sei tanto bravo per cui penso che la gente perdonerà questo fatto di essere mio figlio'”. Su Chistine invece si hanno poche notizie.