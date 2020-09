Fulvio Abbate, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Fulvio Abbate, noto scrittore e personaggio televisivo, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Un intellettuale che molti non si aspettavano in un programma come il Gf Vip, e che quindi desta parecchia curiosità. Ma chi è Fulvio Abbate, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Fulvio Abbate del Grande Fratello Vip 2020

Giornalista, scrittore e personaggio televisivo, Abbate è nato a Palermo e a dicembre compirà 64 anni. Esordisce, nel mondo della letteratura, con Zero Maggio a Palermo che fu pubblicato nel lontano 1990. Negli anni pubblica diversi libri, dalla saggistica ai reportage. Alcuni suoi titoli: Oggi è un secolo, Dopo l’estate, La peste bis, Roma vista controvento, discorso generale sull’amore. Nel corso della sua carriera, ha vinto diversi premi. Ricordiamo, tra questi, il 41º Premio Satira Politica Forte dei Marmi per l’informazione sul web, conferitogli nel 2013, il 44º Premio Simpatia, assegnatogli nel 2014 e, infine, il Magna Grecia Awards vinto nel 2020. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti quotidiani nazionali, tra cui l’Unità, Il Riformista, Il Messaggero, La Stampa, Il Mattino, Il Foglio e Il Fatto quotidiano.

Fulvio Abbate inoltre ha preso parte a diverse trasmissioni televisive. In particolare il suo nome è legato a Teledurruti, “televisione monolocale” che ha ideato nel 1998 (in onda fino al 2003 sull’emittente romana TeleAmbiente, e poi diventata canale Youtube). Il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è spesso ospite di numerosi salotti tv: di recente a Ogni Mattina su Tv8, in passato ha fatto parte del cast di (ah)iPiroso su La7 ed è comparso spesso nei talk di Barbara d’Urso. Per lui il Gf Vip rappresenta l’esordio in un reality.

Per quanto riguarda la vita privata di Fulvio Abbate sappiamo che è sposato con Fiorella Bonizzi. I due si sono uniti civilmente nel 1996 e insieme vivono nella città di Roma. Da questo matrimonio è nata, nel 2003, una bambina (oggi 17enne) di nome Carla. Flavio e Fiorella si sarebbero sposati alla Graceland Wedding Chanel di Las Vegas. Su Instagram è attualmente seguito da 3500 persone.

