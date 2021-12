Fuga dal Natale: trama, cast e streaming del film

Stasera, 25 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Fuga dal Natale (Christmas with the Kranks), film del 2004 di Joe Roth, interpretato da Tim Allen e Jamie Lee Curtis. È tratto dall’omonimo romanzo del 2001 di John Grisham ed è dedicato all’attore statunitense Alan King (1927-2004), morto nell’anno di uscita della pellicola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luther Krank, padre di famiglia stanco del solito consumismo del periodo natalizio, decide di “fuggire dal Natale” con una vacanza ai Caraibi, assieme alla moglie Nora, dopo la partenza per il Perù della figlia Blair. Luther e Nora non hanno fatto però i conti con i vicini di quartiere (capitanati da Vic Frohmayer e Walt Scheel) che non si rassegnano a vedere la casa dei Krank senza nemmeno una lucina: per quasi tutto il film la casa dei Krank è tenuta “sotto assedio” dai vicini. Come se non bastasse, proprio mentre Nora e Luther stanno preparando le valigie per la vacanza, la figlia Blair li chiama dicendogli: «Mamma, papà, io e il mio nuovo ragazzo, Enrique, torniamo a casa per Natale, atterriamo alle 20.03, giusto in tempo per la vostra festa della vigilia. Enrique non ha mai passato il Natale in America, gli ho raccontato tutto le decorazioni, l’albero, Frosty sul tetto…»; la vacanza ai Caraibi può ritenersi rovinata. Luther e Nora devono compiere un piccolo miracolo di Natale e hanno solo 12 ore di tempo per addobbare la casa, comprare e fare l’albero di Natale, mettere Frosty sul tetto, preparare la cena e invitare degli amici. In aiuto di Luther e Nora arriveranno proprio i vicini ficcanaso. Il Sig.Marty invitato da Nora alla festa mentre si trova al supermercato si rivela essere Babbo Natale con tanto di Maggiolino Volkswagen volante trainato dalle renne! Un dettaglio sfuggito a molti…

Fuga dal Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fuga dal Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tim Allen: Luther Krank

Jamie Lee Curtis: Nora Krank

Dan Aykroyd: Vic Frohmayer

Erik Per Sullivan: Spike Frohmeyer

Julie Gonzalo: Blair Krank

M. Emmet Walsh: Walt Scheel

Elizabeth Franz: Bev Scheel

Cheech Marin: Agente Salino

Jake Busey: Agente Treen

Austin Pendleton: Marty / Babbo Natale con l’ombrello

Tom Poston: Padre Zabriskie

René Lavan: Enrique De Cardena

Caroline Rhea: Candi

Felicity Huffman: Merry

Patrick Breen: Aubie

John Short: Ned Becker

Bonita Friedericy: Jude Becker

David Hornsby: Randy Becker

Kevin Chamberlin: Mr. Scanlon

Lyndon Smith: Randy Scanlon

Ryan Pfening: Gus Scanlon

Mark Christopher Lawrence: Wes Trogdon

Rachel L. Smith: Trish Trogdon

Vernee Watson: Dox

Arden Myrin: Daisy

Jan Hoag: Direttrice del coro natalizio

Joe Guzaldo: Ladro

Streaming e tv

Dove vedere Fuga dal Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.