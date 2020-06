Fuga da Alcatraz: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 22 giugno 2020, alle ore 21,20 su La7 va in onda Fuga da Alcatraz, film del 1979 diretto da Don Siegel, girato proprio nella prigione di Alcatraz 15 anni dopo la sua chiusura permanente. La sceneggiatura si basa sul libro Escape from Alcatraz di J. Campbell Bruce e descrive la vera storia dell’evasione di tre detenuti, Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin avvenuta nella notte dell’11 giugno 1962. Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Il 18 gennaio 1960, il rapinatore Frank Morris, dopo varie evasioni da altri penitenziari federali, viene condotto nella prigione di Alcatraz. Evadere dal penitenziario sembra un’impresa impossibile: in ventisei anni nessuno c’è mai riuscito. Con il passare del tempo, Morris si integra bene nel complesso carcerario, stabilendo un rapporto amichevole con diversi prigionieri, tra cui English, Charley Puzo, Chester Dalton, Tornasole, e i due fratelli Anglin.

Nella dura atmosfera e nella disperazione di un carcere di massima sicurezza, Morris, insieme a Puzo e ai due fratelli Anglin, architetta un’evasione, sfruttando l’indebolimento dei muri della prigione provocato dalla salsedine marina e un condotto di aerazione che passa sopra le celle. Il piano prevede di evadere da una griglia nella cella, scrostando il muro che la circonda con un semplice tagliaunghie e accedere nei condotti di aerazione. Da lì, arrivare al tetto e con una rudimentale zattera attraversare le gelide acque della Baia di San Francisco, con l’intenzione di arrivare sulle Angels Island. Una volta pronti ad evadere, durante la loro ultima pausa, il detenuto Wolf intende vendicarsi di Morris (col quale aveva avuto una colluttazione che li aveva portati entrambi ad una detenzione in isolamento) uccidendolo con un pezzo di vetro, ma viene salvato da English che lo allontana. La sera successiva Morris saluta per l’ultima volta English e poco dopo inizia la fuga.

I quattro scappano attraverso la griglia presente nelle loro celle. I tre arrivano nel tetto senza Puzo, poiché è molto insicuro e decide di fuggire soltanto molti minuti dopo. Arrivati nella scogliera, preparano la zattera e iniziano a remare, mentre Puzo non riesce ad attraversare una galleria e rinuncia alla fuga. Il film, così come la realtà, lascia insoluto l’interrogativo se i tre arrivarono mai a destinazione. Sarebbe stata l’unica evasione riuscita della storia di Alcatraz, che era considerata prigione invulnerabile, e che venne chiusa definitivamente circa un anno dopo.

Fuga da Alcatraz: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Fuga da Alcatraz, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Frank Morris

Larry Hankin: Charley Puzo (Charley Butts)

Fred Ward: John Anglin

Jack Thibeau: Clarence Anglin

Patrick McGoohan: direttore

Paul Benjamin: English

Frank Ronzio: Tornasole

Roberts Blossom: Chester “Doc” Dalton

Bruce M. Fischer: Wolf Grace

Fred Stuthman: Mr. Johnson

David Cryer: Mr. Wagner

Madison Arnold: Mr. Zimmerman

Joe Miksak: sergente

Regina Baff: Lucy

Danny Glover: detenuto

Streaming e tv

Dove vedere Fuga da Alcatraz in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi, 22 giugno, in prima serata su La7. Sarà possibile seguirlo anche tramite il sito ufficiale dell’emittente.

Potrebbero interessarti Il giovane Montalbano – Ferito a morte streaming e tv: dove vedere il film Robin Hood: trama, cast e streaming del film con Russel Crowe Le verità nascoste: trama, cast e streaming del film