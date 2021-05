A che ora esce Friends reunion: l’orario della messa in onda su Sky e NOW

Oggi, giovedì 27 maggio 2021, è il giorno dell’uscita di Friends Reunion, l’attesissimo episodio speciale della sitcom cult degli anni Novanta che ha lanciato attori come Jennifer Aniston. La reunion di Friends arriva anche in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e in streaming su NOW. Ma a che ora esce Friends Reunion? Ve lo diciamo subito: l’orario della messa in onda è per le ore 9 di oggi, 27 maggio, su Sky Atlantic e disponibile in qualsiasi momento on demand, con la versione originale in inglese sottotitolata in italiano. Chi vuole invece seguire la versione doppiata deve attendere la prima serata, per le precisione le 21,15 sempre di oggi, e collegarsi sui canali Sky Atlantic e Sky Uno (Qui tutte le info per vederlo in streaming).

Cast

Abbiamo visto l’orario di uscita di Friends reunion, ma qual è il cast di questo episodio speciale? Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tutti anche produttori esecutivi dello speciale, ritornano sull’iconico palcoscenico che ha fatto di loro sei, che all’epoca della prima stagione dell’amatissima comedy erano dei quasi esordienti, delle star planetarie.

Friends Reunion vedrà alternarsi sul palco un numero impressionante di ospiti d’eccezione, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.