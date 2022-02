Frieden – Il prezzo della pace: trama, cast, quante puntate e streaming

Stasera, venerdì 18 febbraio 2022, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda la seconda e ultima parte di Frieden – Il prezzo della pace, miniserie tv svizzera diretta dal regista argoviese Michael Schaerer è sceneggiata da Petra Volpe, già nota per il suo “Contro l’ordine divino”, che andrà in onda in due puntate e che racconta la storia di una donna impegnata a riparare le ferite del conflitto nell’immediato dopoguerra, impegnata con bambini dalle vite a pezzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama, come finisce

Egon sta finalmente per arrestare Scholz e Frey quando ha una brutta sorpresa. Johan, invece, si trova di fronte ad un dilemma: se collabora con le autorità perde l’azienda, ma se non lo fa perde Egon e Klara…

Cast

Abbiamo visto la trama di Frieden – Il prezzo della pace, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Klara: Anna Walt

Johann: Max Hubacher

Egon: Dimitri Stapfer

Jenkele: Miron Sharshunov

Alfred: Urs Bosshardt

Herschel: Jan Hrynkiewicz

Oskar: Fabian Guggisberg

Lev: Gustav Strunz

Elsie Lauten: Therese Affolter

Samuel: Adrian Grünewald

Carl Frei: Stefan Kurt

Frieden – Il prezzo della pace: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Frieden – Il prezzo della pace su Rai 3? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 11 febbraio 2022; la seconda e ultima venerdì 18 febbraio 2022. A che ora? Sempre alle ore 21,20.

Streaming e tv

Dove vedere Frieden – Il prezzo della pace in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.