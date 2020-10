Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata del 9 ottobre

Questa sera, venerdì 9 ottobre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda oggi, venerdì 9 ottobre, su Italia 1.

Anticipazioni del 9 ottobre

Nella quarta puntata in onda oggi ci sarà un approfondimento sul tema del Covid-19. Grazie anche alla testimonianza dello stesso Giacobbo, colpito dal virus a marzo scorso. Nel servizio successivo, il tributo a Madre Teresa, la santa vissuta tra i poveri di Calcutta che ha segnato la storia del Novecento, vede la presenza del Cardinale Angelo Comastri, che l’ha incontrata molte volte e ne conserva un ricordo lucido e appassionato. Poi La Grotta Gigante di Trieste. La bellezza e la magia di questo luogo, un vero e proprio monumento della natura, sono frutto di un lavoro iniziato 10 milioni di anni fa. Goccia dopo goccia, l’acqua è riuscita a creare uno scenario unico al mondo: un sistema di oltre 3.000 cavità sotterranee, accessibili grazie a una scalinata di 500 gradini. Dall’Oltreoceano, Freedom dà conto dei segreti della rete di ferrovie e metropolitane più grande del mondo: quella di New York. Un viaggio nel cuore pulsante della città simbolo dell’economia americana, per scoprire come sia possibile garantire gli spostamenti di una metropoli che conta quasi 24 milioni di abitanti. Infine, dopo la Sicilia – con una visita nei luoghi colpiti dai terremoti del 1908, 1968 e 2018 -, la serata si concluderà al Pozzo di Osiride, nella Piana di Giza, in Egitto. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 9 ottobre 2020, alle ore 21,30.

