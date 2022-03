Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata oggi, 7 marzo

Questa sera, lunedì 7 marzo 2022, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 7 marzo 2022, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 7 marzo

Nella puntata di stasera di Freedom – Oltre il confine, Roberto Giacobbo racconta e suggerisce rimedi per la Sindrome del Lunedì. Visita Anagni e la sua Cattedrale. Va alla scoperta di laghetti sotto il Colosseo, a Roma. Raggiunge la Sacra di San Michele, in Piemonte. Entra nel Museo Zoologico, a Napoli. La Sindrome del Lunedì apre la puntata. Chi non ne ha sofferto almeno una volta nella vita? Il programma parla dei suoi sintomi e suggerisce le soluzioni per affrontare il problema con filosofia e ottimismo. Il viaggio prosegue verso Anagni, un piccolo paese nel cuore del Lazio, che per decenni è stato uno dei centri più importanti d’Europa. Un luogo ricco di storia e di mistero, noto come La città dei Papi per aver dato i natali a ben quattro pontefici. Qui, nel 1303, ha avuto luogo uno degli scontri più leggendari tra potere temporale e potere spirituale: lo Schiaffo di Anagni. Un gesto più simbolico che materiale, ma che costrinse Papa Bonifacio VIII a un’umiliante prigionia. Giacobbo entra nella Cattedrale e nella sua magnifica cripta, la Cappella Sistina del Medioevo, per capire, attraverso i suoi affreschi, i contorni e i segreti della secolare lotta per la supremazia del potere tra Impero/Monarchia e Chiesa.

Sul Celio, uno dei Sette Colli di Roma, un tempo si ergeva un gigantesco santuario dedicato all’Imperatore Claudio: le telecamere di Freedom entrano in un’area riservata per vedere cosa rimane di questo antico tempio, per conoscere meglio la sua storia e per capire quale sia stata la sua fine. E Giacobbo, partendo dal Centro di produzione Palatino di Mediaset, accompagnato da esperti del gruppo Roma Sotterranea, va alla scoperta dei piccoli laghi sotto il Colosseo, un segreto fatto di acqua limpida e cristallina. In Piemonte, nella solennità della Val di Susa, la squadra di Freedom scala la vetta del Monte Pirchiriano per raggiungere la Sacra di San Michele, edificata a 962 metri sopra il livello del mare. Lo stupefacente scenario dell’abbazia richiama immediatamente altri due insediamenti dedicati al culto del santo: quelli nel Gargano e in Normandia, rispetto ai quali la Sacra si trova al centro esatto, in una via di pellegrinaggio di oltre duemila chilometri. Da Mont-Saint-Michel a Monte Sant’Angelo, questa linea attraversa quasi interamente l’Europa Occidentale. È il mistero della cosiddetta Linea di San Michele, che congiunge in una retta immaginaria diversi luoghi di culto che dalle Isole Skellig, in Irlanda, passando per la Cornovaglia e poi giù fino alla Grecia, per raggiungere il Monte Carmelo, a Gerusalemme. Il racconto di Giacobbo indaga il profondo segreto di questa linea, percorrendo i luoghi e la simbologia dell’abbazia piemontese. Per un Museo in 10 minuti, la troupe di Freedom raggiunge infine Napoli. La meta è l’affascinante Museo Zoologico: qui sono presenti creature che oggi, a causa di una caccia indiscriminata, non esistono più. Ma anche animali speciali, come il famoso Elefante di Portici che, diventato di proprietà dei Borbone nel 1742, rappresenta una vera e propria celebrità dell’epoca, tanto da essere stato portato sul palco del Teatro San Carlo.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020. Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.