Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 31 gennaio

Questa sera, lunedì 31 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 31 gennaio, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 31 gennaio

Nella puntata di stasera di Freedom – Oltre il confine Roberto Giacobbo e il suo team vanno a caccia dei Rosacroce in Portogallo, di mummie con Zahi Hawass in Egitto, di tunnel in Sicilia, di amori karmici a Roma, visitano il Museo dell’Auto di Torino e spiegano la Sindrome dell’Impostore. La squadra di Freedom, capitanata da Giacobbo, torna in Portogallo per scoprire i segreti del Palácio da Regaleira, a Sintra, luogo che il poeta inglese Lord Byron definì un autentico Giardino dell’Eden. Tra simboli nascosti e luoghi suggestivi, il team segue le tracce dei Rosacroce e dei Templari.

In Egitto, momento emozionante e ricco di sorprese con il servizio speciale dedicato alle mummie, realizzato da Roberto Giacobbo con il professor Hawass. Freedom approda anche in Sicilia, alla volta delle spettacolari Gole dell’Alcantara. Il loro attuale aspetto è originato dall’invasione di imponenti colate laviche, succedutesi nel corso di 8.000 anni, che nei diversi tratti del fiume assumono le più svariate forme. Dietro questa origine millenaria si nascondono anche delle leggende, come quella di un misterioso tesoro collocato nel cuore della roccia vulcanica, alla fine di un tunnel che conduce nelle profondità della Basilica di Santa Maria Assunta, a Randazzo.

A Roma, da Villa Farnesina, Giacobbo e le telecamere di Freedom documentano gli affreschi di Raffaello della Loggia di Amore e Psiche. Uno spunto straordinario per parlare degli amori karmici. Il destino, in amore, può influire sulle nostre scelte? La sindrome al centro della puntata è quella dell’Impostore, una patologia più comune di quanto si pensi. Il Museo in 10 minuti, infine, vede protagonista il MAUTO di Torino.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020. Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.