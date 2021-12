Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 26 dicembre

Questa sera, domenica 26 dicembre 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 26 dicembre, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 26 dicembre

Nella seconda puntata della nuova stagione di Freedom – Oltre il confine Roberto Giacobbo torna a raccontare luoghi interessanti e misconosciuti, con reportage inediti di grande impatto visivo. Tra i temi della puntata di oggi, 26 dicembre 2021, andremo nel teatro dei gladiatori che ha dato vita al mito di Spartaco. Scopriremo poi un ponte romano su un antico fiume sotto la città di Bologna. E infine saliremo sul treno che ha trasportato la salma del milite ignoto. Caratteristica di Freedom è un approccio rigoroso nei contenuti, ma empatico verso il proprio pubblico. Una divulgazione action che coinvolge lo spettatore con reportage molto curati, spettacolari, dai colori vividi. Ciò grazie a tecnologie top di gamma, con telecamere 4K con lenti cinematografiche per ottenere il massimo dei dettagli e poi fotocamere leggere e action cam, per un totale di nove telecamere 4K oltre a quella montata sul MiniTruck, tutte al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione da 4K a 6K.

A questo si aggiungono l’uso di scanner 3D, laser e modelli a nuvole di punti, esclusiva di Freedom. Capitolo a parte spetta alle professionalità chiamate a realizzare Freedom: uno staff affiatato composto da oltre 40 elementi, tutti grandi professionisti, di cui almeno 16 per le riprese in trasferta. Donne e uomini pronti a seguire Giacobbo in cunicoli e in luoghi spettacolari spesso chiusi al pubblico, a dare un’impronta originale a ogni reportage, a passare ore e ore davanti a un computer per finalizzare, colorare, montare e musicare ore e ore di filmati con una media di oltre 2000 stacchi camera a puntata. Un’équipe (a iniziare dal primo operatore, l’ombra di Giacobbo, Omar Taher El Zeyl) molto presente anche in video e che al termine di ogni puntata è protagonista di un momento dedicato chiamato internamente l’Armaggedon, una scenografica sequenza in slow-motion che vede sfilare tutta la troupe sul campo. La sigla e tutte le musiche del programma sono originali e composte espressamente per Freedom dal maestro Rosario Di Bella. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, domenica 26 dicembre 2021, alle ore 21,20.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita.

Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020.

Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.