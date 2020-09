Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata del 25 settembre

Questa sera, venerdì 25 settembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione sempre più spericolata di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda oggi, venerdì 25 settembre, su Italia 1.

Anticipazioni del 25 settembre

Nella puntata che va in onda questa sera, Roberto Giacobbo torna in Sardegna seguendo miti e leggende della storia antica, in un’epoca lontana è possibile che sia esistita una ragazza di uomini giganti? In Sardegna sono decine le persone che sostengono di aver trovato tracce di uomini colossali ed a anni vengono annunciati ritrovati di ossa giganti. Freedom marcerà sull’isola e la esplorerà da nord a sud alla ricerca di testimoni per capire se esista un fondamento di verità o se siano soltanto leggende. La troupe di Freedom si sposterà poi negli Stati Uniti per percorrere la mitica Route 66, la cui leggenda ha ispirato registi, scrittori, viaggiatori e oggi percorrerla è come un pellegrinaggio moderno per rivivere un po’ quella meraviglia che oggi non c’è più. In Arizona Giacobbo incontra un uomo soprannominato l’angelo della Route 66, che ha custodito la memoria storica di questa strada. Dagli Stati Uniti poi ci si sposta verso la storia dei territori aquilani in Abruzzo, dove Giacobbo visiterà l’antica città romana di Amiternum e si immergerà nelle acque gelide del lago considerato l’Antartide italiana, il Lago di Capo d’Acqua.

Streaming e tv

Dove vedere Freedom in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it

