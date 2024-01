Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 gennaio 2024 su Italia 1

Questa sera, 22 gennaio 2024, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Il programma va in onda ogni lunedì e sono previsti in tutto 13 appuntamenti. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, 22 gennaio 2024, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni

La puntata di stasera ha inizio ad Atene, da dove vengono raccontati i segreti del Partenone, svelando il fascino e la maestosità di questo iconico monumento nella luce dell’alba. Roberto Giacobbo svela alcuni dei suoi segreti, inclusi trucchi ottici che contribuiscono alla sua grandezza visiva. Nonostante i secoli di terremoti, bombardamenti e saccheggi, l’Acropoli e il Partenone continuano a ispirare l’arte globale.

Da Assisi, si racconta la storia di Gino Bartali, il grande ciclista italiano noto per il suo coraggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso la testimonianza della nipote Gioia, viene evidenziato il coraggio di Bartali, che rischiò la vita trasportando documenti falsi tra Firenze e Assisi, contribuendo al salvataggio di numerose vite umane.

Dall’Umbria, il team di “Freedom” esplora le Cascate delle Marmore, mostrando non solo la loro bellezza naturale ma anche il lavoro umano che le ha rese tra le più alte d’Italia. Giacobbo esamina le origini delle cascate e illustra come l’uomo abbia gestito le acque a fini energetici e turistici nel corso dei secoli.

In Egitto, il programma si dirige verso la Terra dei Faraoni per svelare i segreti del Tempio della Valle di Chefren, uno dei monumenti più enigmatici della Piana di Giza. Giacobbo e la squadra di “Freedom” esplorano la storia di questo edificio millenario, cercando di comprendere chi lo abbia costruito e perché siano state utilizzate pietre provenienti da distanze considerevoli.

Ci spostiamo poi in Friuli, al Castello di Miramare: Infine, Giacobbo visita il Castello di Miramare a Trieste, esplorando la storia della coppia formata dal principe Massimiliano d’Asburgo e sua moglie Carlotta del Belgio. Attraverso testimonianze e una visita esclusiva, il programma ripercorre la storia di questa coppia, offrendo uno sguardo privilegiato sulle lussuose sale del castello e sul caveau che custodisce lo scettro donato a Carlotta del Belgio.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

Chi è Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom – Oltre il confine? Roberto è nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta).

È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario.

Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020.

Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su Rete 4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.