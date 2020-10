Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata del 2 ottobre

Questa sera, venerdì 2 ottobre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione sempre più spericolata di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda oggi, venerdì 2 ottobre, su Italia 1.

Anticipazioni del 2 ottobre

In questa puntata andremo alla scoperta dell’Egitto e dell’Italia, in particolare tra Sardegna, Viterbo, Torino e Portofino. Si parte dall’Egitto con il Tempio di Abu Simbel, un’opera imponente a cura del faraone Ramses II che fino a 50 anni si trovava a oltre 65 metri più in basso di dov’è ora, poiché il tempio è stato inghiottito dal Nilo. Le telecamere di Freedom hanno incontrato uno degli operai italiani che ha salvato il monumento. Poi ci si sposta in Sardegna, dove prosegue la ricerca dei giganti, è possibile che su quest’isola in passato abbia vissuto una stirpe di uomini altissimi? Nuove testimonianze interpellate da Freedom anticipano l’incontro con un vero gigante ancora in vita dopo 4mila anni: l’albero più antico d’Italia, tra i 5 più longevi al mondo.

Parlando di scienza, andiamo a Torino dove, nel centro di ricerca di Thales Alenia Space, l’Agenzia Spaziale Italiana sta ponendo le basi per le prossime missioni su Marte, l’obiettivo è trovare tracce di vita sul pianeta rosso tramite lo studio della sua atmosfera e per la prima volta trivellando la sua superficie. A seguire un tributo a una donna scozzese che ha salvato dalla distruzione Portofino, un tempo borgo di pescatori con le case color pastello, oggi è una delle più care mete turistiche italiane che in passato ha rischiato di essere cancellata per sempre dai nazisti. Se non fosse stato per la baronessa Jeannie Watt Von Mumm, il peggio sarebbe accaduto. Infine si arriva a Viterbo, dove si nasconde una piramide. Da quando è stata ripulita dalla fitta vegetazione, viene chiamata Piramide Etrusca. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 21.30.

Potrebbero interessarti Roberto Giacobbo rivela: “Stavo per morire di Coronavirus. Sono stato in rianimazione” Grande Fratello Vip 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata live del 2 ottobre Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla sesta puntata del 2 ottobre: concorrenti, ultime news