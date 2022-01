Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 2 gennaio

Questa sera, domenica 2 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 2 gennaio, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 2 gennaio

Nella puntata di stasera di Freedom – Oltre il confine si partirà con un servizio sull’isola di Malta. Seguendo le tracce di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi: Michelangelo Merisi, universalmente conosciuto come Caravaggio. Il racconto ripercorre le tappe del rocambolesco peregrinaggio del geniale pittore lombardo, approdato a Malta da fuggiasco, in seguito alla condanna a morte per l’omicidio di Ranuccio Tomassoni. Accolto dal Gran Maestro dell’Ordine Alof de Wignacourt, Caravaggio diventa Cavaliere e dona a La Valletta dei capolavori straordinari, ancor oggi custoditi nella Capitale. Le telecamere di Freedom entrano dunque nella Concattedrale di San Giovanni, alla National Library, e infine nella botola del Forte Sant’Angelo in cui Caravaggio fu rinchiuso, dopo una rissa, all’alba di una nuova fuga…

Il viaggio prosegue nei segreti della mente, con la Sindrome di Stendhal. É possibile che la bellezza colpisca a tal punto da far stare male? Com’è nata questa sindrome ed è vero che gli italiani ne sono immuni? Esistono altre sindromi legate al mondo dell’arte? Poi a Freedom, secondo le anticipazioni di oggi, si approderà in Sicilia, per addentrarsi nel cuore della miniera di salgemma di Realmonte, nella costa sud-ovest. A un passo dalla Scala dei Turchi e dalla Valle dei Templi di Agrigento: una miniera in cui il sale ha sei milioni di anni. Grazie a una speciale concessione, il truck percorre chilometri di gallerie sotterranee, arrivando fino al punto di scavo, a circa 750 metri sotto il livello del mare.

Fiore all’occhiello di questa miniera è la straordinaria Cattedrale di Sale, realizzata dai minatori e dedicata alla loro protettrice, Santa Barbara, che rivive in questo luogo sacro attraverso sculture scolpite nel salgemma. Passo successivo, l’Umbria, il centro esatto dell’Italia. A Narni sono emersi racconti di un lontano passato tutti da ascoltare. Nei sotterranei, luoghi tenebrosi dove un tempo agiva il Tribunale dell’Inquisizione, si narra di torture e sofferenze, ma anche di un prigioniero che ha voluto lasciare ai posteri messaggi criptati sotto forma di simboli alchemici. Chi era? Quali scomode verità in suo possesso cercava la Santa Inquisizione?

Il programma di Roberto Giacobbo parla anche di stelle e di come si sia arrivati a codificare le regole della moderna astrologia. Da sempre l’uomo osserva il cielo ed i pianeti per capire i loro misteri, ma ci sono domande che ancora attendono una risposta definitiva. È vero che i movimenti delle costellazioni possono influenzare la nostra vita? E perché? Per la rubrica “Museo in 10 minuti” ci si sposerà nella Repubblica di San Marino, per una visita al Museo delle Curiosità. Qui sono conservati oggetti usati qualche secolo fa, ma di cui si è persa la memoria. Come le trappole per pulci o le vasche a dondolo. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, domenica 2 gennaio 2022, alle ore 21,20.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita.

Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020.

Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.